آيس كريم "مسكّن للألم" في هولندا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أفاد منشور على موقع "فيسبوك" أخيراً، عن ابتكار شركة في هولندا لآيسكريم "مثلجات" مع دواء مركب هو الباراسيتامول (500 ميلغرام) المسكن للآلام. فهل يداوي كوب من تلك الآيس كريم الصداع فعلاً؟ والأهم هل تناول الآيس كريم آمن، لا سيما مع انتشار المنشور المُنشأ عام 2018، مرة أخرى على عدة صفحات إلكترونية، ومشاركته 66 ألف مرة على الإنترنت.

يذكر موقع شركة "لوجيكالي" لخدمات تكنولوجيا المعلومات، أن الإعلان لأول مرة عن مخبز يصنع آيس كريم لعلاج الصداع في هولندا تم في عام 2016، لكن المنتج لم يحظ بترخيص يتيح بيعه.

ووفقاً للمطبوعة الهولندية "بي أن ديستم"، تم صُنع الآيس الكريم مع الباراسيتامول في مخبز بقرية نورث برابانت في أودنبوش عام 2016، وقد عرض مالك المخبز، يان ناغلكيرك، الآيسكريم الجديدة في نافذة المخبز باعتبارها علاجاً للصداع الذي يسببه المشروب، لاستخدامه خلال الكرنفال السنوي للقرية.

وفيما أفادت هيئة الغذاء والسلامة في هولندا أنه لن يكون من الآمن بيعها للزبائن، أفاد المتحدث باسم "بي إن ديسترم: "إذا كان هناك الكثير من الباراسيتامول في الآيس كريم يلزم الحصول على ترخيص لإعطاء مثل هذا الدواء. لكن إذا كان هناك القليل منه، فهو ما يسمى بالطعام الجديد، عندها يُطلب ترخيص من المفوضية الأوروبية من أجل ذلك".

لكن صاحب المخبز، أكد أنه لن يحاول بيع الآيس كريم للزبائن وأنها مخصصة لأغراض العرض فقط. وتجدر الإشارة أنه لا يمكن شراء الآيس كريم التي تحتوي على الباراسيتامول في أودنبوش ولا في أي مكان آخر بهولندا.