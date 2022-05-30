مصر.. تأجيل محاكمة طبيب اقتحم مكان عمل طليقته وقتل ابنها بالسكين

المصدر: البيان

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اتخذت محكمة مصرية قراراً بتأجيل محاكمة طبيب أمراض نفسية وعصبية، اقتحم معمل تحاليل طبية ملكا لزوجته أخصائية التحاليل، وأقدم على قتل ابنها طعناً بالسكين.

وقررت محكمة جنايات سوهاج في أولى جلساتها المنظورة أمام الدائرة العاشرة تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو الجاري؛ وذلك لسماع المرافعة.

وقد صدر القرار برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

وبحسب التحريات اعتدى الطبيب على الزوجة بسلاح أبيض «سكين»، هي وطفليها وكيميائي يعمل معها بالمعمل حيث أصابها بجرح قطعي بالرقبة، بينما أصيب نجلها الأكبر بطعنات نافذة لقى مصرعه على إثرها، وأصيب نجلها الصغير بعده خدوش حيث استطاعت حمايته وتلقي الطعنات عوضا عنه، وأصيب الكيميائي بجرح ذبحي بالرقبة.

وترجع أحداث الواقعة إلى بداية 2022 عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية أبو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب وأخصائي نفسي، على طليقته، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية، وإصابة الزوجة «أمل» 29 عامًا، أخصائية تحاليل، «طليقة المتهم» مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف بعمق 5 سم وطعنة أخرى بالكتف الأيسر وقطع بشريان اليد اليُمنى، ونجلها «محمد» 7 أعوام، جثة هامدة إثر طعنة بالبطن، و«مازن» 32 عامًا، أخصائي تحاليل تصادف وجوده بمكان الحادث، مُصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10 سم.