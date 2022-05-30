فيتنام.. ضبط 5 أشخاص يتاجرون بجثة نمر لصنع غراء العظام

المصدر: د ب ا

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ألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص بوسط فيتنام لقيامهم بالتجارة بجثة نمر لصنع غراء للعظام، الذي يعد علاجا تقليديا.

واشارت السلطات الفيتنامية إلى أن الشرطة قامت في منتصف أبريل الماضي بالقبض على رجل / 48 عاما/ وزوجته لدى استعداداهم تقطيع جثة نمر، يبلغ وزنه 145 كيلوجراما في منزلهما في منطقة ثونج شوان، في منطقة نورث سنترال كوست في فيتنام.

ولدى تفتيش المنزل، اكتشفت الشرطة وجود خمسة كيلوجرامات من عظام الحيوانات وست مخالب و 10 كيلوجرامات من غزاء العظام المجمد.

وقال لي فان هوي من شرطة ثونج شوان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الشرطة حققت في القضية عقب الحصول على معلومة تفيد بأن خمسة أشخاص يقومون " بانتهاك قواعد حماية الحياة البرية".

واعترف الزوجان بشراء النمر النافق مقابل 130 مليون دونج (5500 دولار) من رجل مجهول في إقليم نجهي ان. وتوصلت الشرطة بعد ذلك إلى رجل / 48 عاما/ قام بعملية البيع وألقت القبض عليه بالاضافة إلى شخصين آخرين متهمين بالتورط في العصابة.