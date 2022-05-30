من هو الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام في السعودية

المصدر: البيان

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية اللواء محمد عبدالله البسامي إلى رتبة فريق ويعين مديراً للأمن العام.

ويملك مدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، ‏خبرةً ميدانية وإدارية طويلة في مجال القيادة والإدارة، مستمدة من عمله كقائد للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ومديرًا للإدارة العامة للمرور، ومديرًا للإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة في وزارة الداخلية، ومشاركته ‏في كثير من اللجان العملية والفنية في المجالات الأمنية والمرورية.

وللفريق البسامي العديدُ من المشاركات العملية والفنية من ضمنها:

- ‏المخطط الشامل بهيئة تطوير مكة المكرمة.

- دراسات وتصميم قطار المشاعر.

- إدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة.

- مخطط النقل العام بمكة المكرمة.

- شارك بمهام الحج لأكثر من 35 عامًا.

- المشاركة في لجان مشاريع النقل المروري في مدينة الرياض.

- عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية.

ويملك "البسامي" خبرات في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة وتنظيم الحركة المرورية.

وفيما يلي أبرز المحطات في المسيرة العملية للفريق البسامي:

29/ 5/ 2022م: مديرًا للأمـن العـام.

2022م: قائد قوات أمن الحج.

2022م: قائد قوات أمن العمرة.

2021م- 2022م: قائدًا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

2017م- 2021م: مديرًا للإدارة العامة للمرور.

2016م- 2017م: مديرًا للإدارة العامة لشؤون الحج والعمرة بوزارة الداخلية.

2015م- 2016م: مديرًا لشعبة الخطط المرورية بإدارة السير بالإدارة العامة للمرور.

2014م- 2015م: العمل في شؤون العمليات بوزارة الداخلية.

2011م- 2014م: مساعدًا لمدير إدارة الحج والعمرة بالأمن العام.

2000م- 2011م: قائدًا لقوة أمن المواكب.

وشارك البسامي في عدد من اللجان منها:

• ‏عضو مجلس الإدارة للنقل الجماعي (سابتكو).

• عضو مجلس الإدارة في هيئة النقل.

• منسق اللجنة التنفيذية للنقل في برامج خدمة ضيوف الرحمن.

• عضو اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية.