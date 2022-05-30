حفاظاً على سمعتها.. يقطع الكهرباء عن قريته لمقابلة حبيبته سراً

المصدر: وكالات

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قرر رجل هندي، أن يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل، يوميًا، في وقت غروب الشمس، كي يتثنى له مقابلة حبيبته، دون أن يحدث من أهلها أية مشاكل، أو يراهما أحد في القرية.

لأسابيع، اضطر سكان جانيشبور، وهي قرية صغيرة في منطقة بورنيا بشرق ولاية بيهار، إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي بدا أنه لم يحدث إلا بعد ساعات قليلة من غروب الشمس، بحسب ما ذكره موقع «Oddity Central».

شغلت تلك المشكلة بال البلدة بأسرها، ولكن لم يعرف أحد سببا لهذا، حيث لم تبلغ شركة الكهرباء عن أي أعطال في شبكة الكهرباء، ولم يوجد من القرى المجاورة مشكلات مماثلة.

سخط كبير انتاب الكثيرون في القرى، وبدأوا ينتبهون للوقت الذي حدث فيه الانقطاع وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن الكهرباء تنخفض دائمًا بعد حلول الظلام، فبدأوا في التكهنات بوجود خطأ وتوصلوا إلى خطة للتحقيق.

وفي إحدى الليالي، بعد انقطاع التيار الكهربائي كما حدث في كثير من الأحيان خلال الأسابيع الماضية، شكل عدد من سكان جانيشبور مجموعة بحث وقرروا البحث في القرية للحصول على إجابات.

بعد تمشيط الشوارع، وصلوا إلى ساحة مدرسة القرية حيث اكتشفوا اثنين من العشاق يحاولان الحفاظ على سرية مقابلتهما.

واكتشفوا أن ذلك الحبيب كهربائي، وفعل ذلك في محاولة يائسة لإبقاء حبهما سراً، لدرجة أنه قطع الكهرباء لمدة 2-3 ساعات في كل ليلة في كل مرة يتقابلان فيها، فقط حتى لا يراهما الناس.

بعد أن اعترف هذا الرجل بتخريب كهرباء القرية بأكملها لأسابيع، انهال عليه أهل القرية بالضرب، وفقًا للتقرير، ثم طافوا به في الشوارع كعقاب.

لحسن الحظ، القصة لها نهاية سعيدة نوعا ما، فبعد اكتشاف علاقتهما الرومانسية السرية، أجبر شيوخ القرية العاشقين على الزواج.

وبحسب ما ورد أنقذ الزواج العاشق الكهربائي من التداعيات القانونية، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات ضده، وفقًا لضابط الشرطة المحلي فيكاس كومار آزاد.