ثعبان ضخم يثير الرعب في مطعم للوجبات السريعة

المصدر: وكالات

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تسبب ثعبان ضخم في إثارة الهلع داخل مطعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما اكتشف العاملون في المطعم وجوده خلف المقلاة.

واستنجد عمال المطعم بالشرطة لمساعدتهم في التغلب على الموقف بعدما اكتشفوا أن ثعبانا ضخما يختبئ داخل المطعم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ولفتت الوكالة إلى أن الثعبان ربما تسلل إلى داخل المطعم عبر إحدى النوافذ قبل أيام ثم استقر خلف المقلاة إلى أن تم اكتشافه.

ورغم أنه لم يتم تحديد المكان الذي أتى منه الثعبان إلا أن الشرطة تقول إنه ربما يكون لأحد هواة تربية هذا النوع من الكائنات.