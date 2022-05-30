هندي في دبي يجمع أجهزة «أبل» العتيقة في مجموعة «نادرة»

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضى جيمي جريوال، وهو من أشد المعجبين بمنتجات شركة أبل، سنوات في جمع واستعادة أجهزة كمبيوتر أبل القديمة وملحقاتها، لإنشاء ما يطلق عليه واحدة من «المجموعات الخاصة الأكثر شمولاً من أجهزة كمبيوتر أبل القديمة وملحقاتها في العالم».

المجموعة المتراصة في ما كان سابقاً غرفة خادم صغيرة (سيرفر) في شركة بدبي، تتكون من زهاء 200 جهاز كمبيوتر، أنتجتها شركة أبل، بالإضافة إلى العديد من الملحقات التي أُنتجت خلال العقود الثلاثة الأولى للشركة.

من بين «مجموعة أبل» الخاصة به جهازا كمبيوتر (أبل1) عتيقان، تمكن من الحصول عليهما في السنوات الثلاث الماضية من مسؤول تنفيذي في شركة خدمات نفطية.

وقال جريوال «يمكن لهذا الكمبيوتر عرض الأحرف الكبيرة فقط، وليس الأحرف الصغيرة. الشيء الآخر المثير للاهتمام هو أنه لم يكن هناك مفتاح حذف».

جريوال البالغ من العمر 44 عاماً، وهو هندي الأصل ويعيش في دبي، سيعرض أحد الجهازين للبيع في مزاد على موقع (إيباي)، ويعتزم استخدام العوائد لتنظيم معارض مؤقتة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.