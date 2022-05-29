تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل متهم فيها نجل وزيرة مصرية

المصدر: البيان

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كشفت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم أن قوات الشرطة الأمريكية تلقت اتصالًا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة وجدت جثتين للضحايا، فيما كان نجل الوزيرة موجوداً داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.

واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة الذي يعمل في شركة Pence Wealth Management LPL Network RIA تناقلتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ووسائل إعلام إنجليزية أيضًا في الرابع والعشرين من إبريل الماضي حيث اتهم رامي فهيم بقتل "غريفين كومو، 23 عامًا" و"جوناثان بهم 23 عامًا"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وفق ما نشرته قناة العربية.

مكتب المدعي العام في المقاطعة أصدر بيانًا عن واقعة رامي هاني منير فهيم قال فيه "رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عامًا، حتى الموت ثم طعن زميله في الغرفة، جوناثان بام، 23 عامًا، حتى الموت في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالي الساعة 6:30 صباحًا. 19 أبريل 2022 وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج".

التهم التي يواجهها رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة والتي وردت في بيان الادعاء العام وفقا للظروف والملابسات الخاصة بالقضية تتجه جميعها إلى إدانة نجل الوزيرة حيث وجهت له اتهامات القتل واستخدام أسلحة ومحاولة تضليل السلطات رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.

وحول الدوافع وراء عملية القتل التي ارتكبت قال الادعاء إن رامي هاني منير فهيم وكومو عملا معًا في Pence Wealth Management في مقاطعة أورانج وعمل كومو، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021، كمساعد تسويق ووسائط، وفقًا لسيرته الذاتية التي اطلع عليه الادعاء.

الشرطة تلقت اتصالات أفادت بوجود شجار داخل الشقة قبل أن تصل وتجد جثث الضحايا وفهيم لا يزال داخل الشقة يعاني من إصابة طفيفة غير محددة حيث كانت الشقة مليئة بالدماء وفقا لما رواه سكان المجمع ونقل فهيم إلى المستشفى حيث عولج من إصاباته واعتقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وهو محتجز بدون كفالة ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في 6 مايو في فولرتون حيث أكد محامي المقاطعة أنه يتم تقديمه للمحاكمة في 6 مايو 2022 في مركز العدل الشمالي في فولرتون.

أحد مسؤولي الشرطة قال إن المبنى السكني مجهز بكاميرات مراقبة وإن بعض السكان لديهم أيضًا كاميرات وإن كاميرا أحد الجيران التقطت فيديو لفهيم في المبنى قبل ساعات من عملية القتل.

وكشف الرقيب شين كارينجر من شرطة أناهايم إن المدعى عليه رامي فهيم كان يعمل في مكتب شركة لإدارة الثروات في نيوبورت بيتش مع أحد الضحايا، وهو جريفين روبرت كومو البالغ من العمر 23 عامًا. الرجل الآخر الذي قُتل، جوناثان أندرو بام، 23 عامًا أيضًا، لم تكن له صلة سابقة بفهيم، الرقيب.

وزُعم أن فهيم كان "ينتظر" أحد الضحايا على الأقل قبل طعنه يوم الثلاثاء، 19 أبريل، وفقًا لوثائق المحكمة.

وبحسب سجلات المحكمة، لم يكن لدى فهيم أي سجل سابق لجرائم عنف في مقاطعة أورانج.

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إنها تتعرض لمحنة شديدة، إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل.

وأضافت عبر منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أمس السبت، أنها تمر والأسرة بوقت عصيب، بعد اتهام ابنها بتلك الجريمة في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن، لافتة إلى أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض مع كونها أماً مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها.

وقالت الوزيرة، إنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه منصبها ومقتضيات العمل به، وتفرق بين ما هو شخصي وعام بشكل واضح.

وطلبت مكرم، الدعاء لها ولأسرتها وابنها رامي في تلك المحنة، وللقتيلين اللذين لقيا ربهما.

الوزيرة خلال بيانها أكدت حرصها على الفصل التام بين مهام وظيفتها كوزيرة للهجرة بأن تتابع كل شؤون المصرين بالخارج، وبين كونها أم تكتوي بنار ما يتم تداوله من أنباء حول تورط ابنها في حادث قتل، فيما يقبع قيد التحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.