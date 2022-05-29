العثور على جثة مواطن ملقاة على الأرض في السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت الجهات الأمنية في السعودية بلاغاً يفيد بأن مواطنًا قد تَغَيب عن منزل ذويه من يوم الخميس الماضي، وعثر عليه أهل الحي أمس السبت ملقى على الأرض ومتوفى في شمال شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وتتواصل الجهود لكشف غموض وملابسات العثور على جثة المواطن، وسط معلومات تشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة. وفقا لصحيفة سبق.

وتشير المعلومات إلى أن ذوي المتوفى يتهمون شخصًا كان برفقة والدهم قبل وقوع الحادثة، وما زالت التحريات والتحقيقات قائمة لكشف ملابسات الواقعة.