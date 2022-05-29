فيديو لمعلم رياضيات سوداني يثير تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي – عصام الدين عوض

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أثار معلم رياضيات سوداني ( حسام مكين ) يدرس بمدارس المنهل الثانوية في الخرطوم ويتبع أسلوبا مختلفاً لتعليم مادة الرياضيات تفاعلا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي، حيث اتبع أسلوبا من شأنه أن يثير ويلفت انتباه الطلبة حتى يركزوا معه بصورة كبيرة، وبالتالي فهم واستيعاب المادة التي أصبحت محببة لهم.

أسلوب مختلف

وتفاجأ المعلم مكين، بانتشار الفيديو بصورة واسعة وسط وسائل التواصل الاجتماعي، والذي اتبع فيه أسلوبا مختلفا لطلبة القسم الأدبي في تدريس وشرح مادة الرياضيات والتي تعد مادة جافة بالنسبة لهم، حتى يشوق الطلبة ويجذب انتباههم ويحبب لهم المادة، وبين أن ذلك الأسلوب الذي اتبعه وتميز فيه أدى فعالية بنسبة 90 % من حيث فهم واستيعاب الطلبة، لأنه يعتمد على الفهم الذي يخاطب نواتج التعلم، ما يعد أفضل طريقة لتفوق الطالب واستيعابه لمادة الرياضيات، كما أن هناك بعض المميزات التي تجعل مدرسا أفضل من غيره، فالمعلم الجيد هو الذي ينجح برفع مستوى الطلاب بشكل أساسي ويعمل على صقل مواهب الطلاب وإبراز أهم قدراتهم والعمل على تنميتها وتحسينها، كما أن معلم الرياضيات الذي يتمتع بمهارات اتصال جيدة سيعرف كيف يتولى القيادة في المادة التي يدرسها ويشرح القواعد وتمارين الرياضيات على مستوى يمكن للطلاب فهمه.

فيديو لمعلم رياضيات سوداني يثير تفاعل رواد التواصل الاجتماعيhttps://t.co/Gd5gBjpg8y#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uZCMX56XTJ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 29, 2022