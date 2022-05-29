حفل «أمفار» يجمع 19 مليون دولار لمكافحة الإيدز على هامش مهرجان كان

المصدر: أ ف ب

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جمعت مؤسسة أمفار الأميركية لمكافحة الإيدز أكثر من 19 مليون دولار، أي أكثر من ضعفي المبلغ الذي تم تحصيله قبل عام، خلال مزاد أقيم أخيرا في مدينة أنتيب الساحلية الفرنسية وكان ضيف الشرف فيه النجم روبرت دي نيرو، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

خلال أمسية راقية على هامش مهرجان كان السينمائي الذي اختتم مساء السبت دورته الخامسة والسبعين، مع أكثر من 800 ضيف معظمهم من الأميركيين، بيعت أعمال فنية ولحظات مميزة مع النجوم أو حتى رحلات فاخرة لصالح تمويل البحوث الخاصة بمكافحة الإيدز.

وكانت مفاجأة الأمسية بيع عمل لجيف كونز غير معروض في برنامج المزاد الأساسي، بسعر 2,1 مليون يورو. وقدم الفنان في الحفل الخيري أول عمل له بتكنولوجيا "ان اف تي"، من منحوتة "Moonphases" التي سترسلها وكالة ناسا إلى القمر.

كما حضر ضيف الشرف في أكبر حفل خيري في أوروبا، الممثل روبرت دي نيرو لتقديم عمل لوالده الرسام بيع بمبلغ 500 ألف يورو. وسيشارك المشتري المحظوظ أيضا مأدبة غداء مع الممثل الأميركي في أحد مطاعمه في نيويورك.

وخلال الأمسية التي أقيمت في حدائق فندق "إيدن روك" على خليج أنتيب، تم تصوير العديد من العارضات والعارضين من أمثال ميلا جوفوفيتش وسيندي برونا وجوردان باريت وإيزابيلي فونتانا.

وغصت الأمسية أيضا بنجوم في السينما الأميركية، بينهم ليوناردو دي كابريو وإيفا لونغوريا وتوم هانكس وكيسي أفليك.

وأنشئت مؤسسة "أمفار" على يد إليزابيث تايلور في أوائل ثمانينيات القرن العشرين، وكانت أول جمعية خاصة لمكافحة الإيدز.