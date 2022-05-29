العثور على "مفقود مكة" بعد 20 يوما من البحث

المصدر: البيان

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أعلنت أسرة "مفقود مكة" محمد الغامدي المتغيب منذ 20 يوماً، العثور عليه في مكة.

وأوضحت أسرة المفقود أنها عثرت عليه في شارع الحج وهو بصحة وعافية. وفقا لصحيفة سبق.

وكانت أسرة محمد أحمد الغامدي، البالغ من العمر 55 عامًا، قد ناشدت مساعدتهم في البحث عن مفقودهم المتغيب عن منزلهم بحي "بطحاء قريش" بمكة المكرمة منذ 20 يومًا، قبل أن تعلن العثور عليه بحي شارع الحج.

وقالت أسرته في مناشدة: إن "مفقودهم محمد البالغ من العمر 55 عامًا، خرج من منزله قبل 20 يومًا بحي بطحاء قريش، وكان يرتدي ثوبًا أبيض، وشوهد في ذات الحي؛ غير أنه لم يعد حتى اللحظة".

وأشاروا إلى أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وهو متوسط الطول ونحيل الجسم، لافتين إلى أنهم تقدموا وقتها إلى بلاغ لمركز الشرطة.