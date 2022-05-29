مصر.. هل تقاضي المهن التمثيلية غادة إبراهيم بعد أزمة الجنازة؟

المصدر: البيان

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أوضحت نقابة المهن التمثيلية في مصر حقيقة مقاضاتها غادة إبراهيم بسبب إثارة البلبلة في جنازه الفنان سمير صبري.

ونفى أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، الشائعات التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، عن رفع قضية ضد غادة إبراهيم من النقابة، مضيفاً أن مستشاراً من مجلس الدولة يتولى التحقيق مع الفنانة، وما زال الوضع كما هو عليه، ولم يتم إصدار أي قرارات تجاهها، حسب "روسيا اليوم".

يذكر أن الفنانة غادة إبراهيم، تم إيقافها عن العمل وتحويلها للتحقيق، بعد إثارتها للجدل في جنازة الفنان سمير صبري، واتهامها لفنانتين بإهانتها ومنعها من صعود أتوبيس مخصص لنقل المتجهين إلى الإسكندرية لدفن جثمان الراحل.