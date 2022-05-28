الممرضة السعودية تكشف ردة فعل أسرتها بعد انتشار مقطع سحلها.. "فيديو"

المصدر: البيان

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كشفت الممرضة السعودية المعتدى عليها في أحد مستشفيات محافظة المجاردة بمنطقة عسير، عن ردة فعل أسرتها بعد انتشار مقطع الاعتداء، ومفاجأة بشأن هوية المواطن الذي سحلها.

وقالت سالمة الشهري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: "شعر أهلي وأقاربي وزملائي بالعمل بالصدمة بعد انتشار مقطع الاعتداء،وتعاطفوا معي لأن الوضع كان مسيئاً".

وأوضحت الشهري أن الشخص الذي اعتدى عليها وسحلها جامعي وليس مريضاً نفسياً، مشيرة إلى أنها ستتخطى الصدمة ولا تجعل أي شيء يكسرها.

وتابعت، أن المواطن المعتدي عليها سيأخذ جزاءه كي يكون عظة وعبرة لأي شخص يحاول الإساءة للتمريض أو الكادر الصحي.

الممرضة السعودية تكشف ردة فعل أسرتها بعد انتشار مقطع سحلهاhttps://t.co/kVjJyvNOKV#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sXngZqRbx8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2022