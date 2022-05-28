بعد اتهام نجلها في جريمة قتل .. وزيرة الهجرة المصرية تطلب الدعاء

المصدر: البيان

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كشفت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت، أن ابنها يحاكم أمام القضاء الأمريكي بتهمة ارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة.

وكتبت الوزيرة في صفحتها الرسمية في فيسبوك، السبت: "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت: "قيامي بواجباتي كوزيره في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أماً مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".

وقالت منيرة مكرم "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم"، داعية "وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به".

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اتهام رامي (26 عاما) بقتل اثنين من زملائه، مشيرة إلى أن محكمة أمريكية حددت 17 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم.