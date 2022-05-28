فيديو .. كم ثمن ملكة جمال الحمام في السعودية؟

المصدر: البيان

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في منافسة سنوية وتظاهرة لعشاق الحمام، نظم نادي حمام الجاكوبين السعودي مسابقة لاختيار ملكة جمال الحمام، وذلك في المعرض السنوي لطيور الزينة في المملكة. بحضور عدد كثيف من عشاق هذا الطائر من الخليج العربي وأوروبا وأفريقيا وأمريكا، وفقا لموقع مزمز.

وكانت آخر مسابقة قد شهدت مشاركة 2015 حمامة متسابقة، و16 مربياً من مختلف البلدان.

واوضح رئيس نادي الجاكوبين والمحكم الدولي أحمد اللحياني أنه تم التحكيم على 9 من ألوان هذه الفصيلة الجميلة من الحمام من قِبل الحكم الأسترالي المخضرم بيتر سميث، الذي يُعد من أفضل الحكام في العالم، وسبق أن قاد عدة معارض عالمية في أمريكا وأوروبا والخليج العربي.

وأشار إلى أن هذا المعرض هو الثامن لنادي الجاكوبين السعودي، ويقام سنويا للتنافس الشريف بين المربين، مبيناً أنه زار المعرض العديد من الضيوف من المنطقة الشرقية ومجموعة الجاكوبين من البحرين وأعضاء مجموعة الجاكوبين في الإمارات ورئيس الجمعية اليوسفية لحمام الزينة من المغرب، وضيوف من الهند، ومترجم الحكم من البحرين، وقاموا بتقديم جوائز للنادي السعودي ولبطل المعرض.

وبيّن اللحياني أن التنافس للفوز باللقب ليس بالأمر السهل، إذ إن هناك نقاطًا لقوة مستوى الطير وجماله من ناحية صلابة الريش وكثافته ورشاقة الجسم ووقفة الطير واستعراضه، والتقييم يكون بالنقاط، بالإضافة إلى أنه يتم تقسيم الفئات وفقا للون والعُمر قبل أن تحسم البطولة لصالح الحمامة الفائزة بجمال الحمام والتي يرتفع سعرها لعشرة أضعاف بعد فوزها، اذ أكد عدد من مربي الفصيلة أن أحد المربين في المملكة اشترى حمامتين من نوع الجاكوبين بسعر 55 ألفًا.