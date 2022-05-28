شركة طيران ترفض صعود صبي من ذوي الهمم على متنها

المصدر: د ب ا

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فرضت المديرية العامة للطيران المدني في الهند غرامة قدرها 500 ألف روبية (6446 دولار) على شركة "إندي جو" الهندية للطيران لعدم السماح لصبي من ذوي الهمم بالصعود إلى الطائرة، موضحة أن الموقف كان يحتاج إلى تعامل أكثر تعاطفا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، قالت المديرية في بيان اليوم السبت إن الطاقم الأرضي التابع لشركة الطيران "غير مؤهل وانتهى به الأمر إلى تصعيد الوضع".

وأوضحت الهيئة التنظيمية أنها ستعيد النظر في قواعدها وستجري تغييرات في الوقت المناسب.

ووقع الحادث في 7 مايو الجاري في مطار رانتشي.

ومنعت "إندي جو" مراهقا معاقا من ركوب طائرة، قائلة إن الصبي يسبب اضطرابا ويمكن أن يشكل تهديدا على السلامة.

وقالت الهيئة التنظيمية إن على شركات الطيران أيضا إعادة النظر في إجراءات التشغيل المعيارية وعمليات التدريب للتعامل مع مثل هذه الحالات "من أجل إضفاء لمسة أكثر إنسانية".

وقال ممثل خارجي للشركة إنه ليس لديه تعليق فوري على هذه المسألة.