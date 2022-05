فيديو.. مدير مدرسة يوثق ضرب زوجته له بقسوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

وثق مدير مدرسة حكومية في مقاطعة ألوار بولاية راجاستان الهندية، ضرب زوجته له والادعاء عليها في المحكمة، بتركيب كاميرا مراقبة «سرية» في بيته.

ووفقا لموقع «ديلي هنت»، فقد تقدم مدير المدرسة بشكوى ضد زوجته إلى المحكمة بسبب «الاعتداء الجسدي والمعنوي» عليه.

وكان المدير، الذي يدعى «أجيت سينج ياداف»، قد عقد قرانه على زوجته «سومان»، بعد «أن وقع في حبها منذ 7 سنوات».

وتقول الوكالة: «في البداية كانت حياتهما طبيعية، ولكن بعد فترة من الوقت بدأ العنف. ومع العنف المتكرر، عانى سينج من عدة إصابات، وكان يحصل على علاج طبي».

ويقول سينج إنه لم يعد يستطع تحمل عنف زوجته، ولجأ إلى المحكمة لأن زوجته «تجاوزت كل الحدود».

In a strange case of domestic violence, a school principal in #Alwar district of #Rajasthan has move the court seeking protection from the physical and mental harassment of his wife.



According to the man, his wife has been beating him black and blue leaving him weak mentally. pic.twitter.com/J1UOmRhyHw