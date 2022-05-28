مرتكب مذبحة الريف الأوروبي في مصر يدلي باعترافات مثيرة

المصدر: البيان

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أدلى المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي في مصر، 50 سنة، باعترافات صادمة ومثيرة عن تفاصيل ارتكاب الجريمة، ووقت وقوعها، ودوافعه لارتكابها.

وأكد المتهم أنه كان على علاقة عاطفية بابنة المجني عليه الكبرى، وهي مطلقة، وتقدم للزواج منها منذ فترة لكن والدها رفض، مضيفاً أنه اتفق مع عشيقته، إحدى ضحايا المذبحة، على الزواج بقراءة الفاتحة دون مأذون، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكان يضع منوما لشقيقتها حتى لا تراهما في أثناء الممارسة، وأوهم حبيبته أنه استشار أحد المشايخ وهو من أفتى له بأن زواجه منها بهذه الطريقة جائز، وفقا لموقع القاهرة 24.

وأضاف المتهم أمام القوة الأمنية التي ضبطته في أثناء اختبائه عند منزل شقيقه في قرية الصوامعة شرق بأخميم، بأنه يوم الواقعة رأته شقيقة حبيبته الصغرى في أحضان شقيقتها، فهددت بإخبار والدها، وظل يتحايل عليها، وبمجرد دخول والدها عليهم أفشت الفتاة الصغرى السرّ، فاستل الأب سكينا، وحاول الاعتداء عليه، وأصابه في كف يده، وأمسكت الفتاة الصغرى بعصاة لكنه نجح في استخلاص السكين من الأب، وسدد له طعنات، وذبحه، ثم تخلص من ابنته الصغرى، وخشية افتضاح أمره قتل حبيبته، ثم قتل الصغار، وفرّ هاربا على سوهاج – حسب اعترافاته الأولية.

وضبطت مأمورية أمنية من مباحث الجيزة والشيخ زايد وسوهاج والأمن العام المتهم، وقادته إلى القاهرة تمهيدًا لتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق في الجريمة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص، في مزرعة بالريف الأوروبي والتي انتهى أهالي قرية برقاش بالجيزة من دفن جثث ضحاياها، عقب انتهاء أعمال التشريح في مصلحة الطب الشرعي بزينهم.

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص "المجني عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجاني)، وذلك لارتباط الجاني عاطفيًا بإحدى ابنتي "المجني عليه".. تعدى إثرها على "المجني عليه" وقتله، ونظرًا لكونه معروفًا لدى بقية الأسرة، ولخشية افتضاح أمره تعدى بالقتل على كريمتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

أسفرت التحريات عن تحديد مكان وجود المتهم بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.