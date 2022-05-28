فيديو.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

المصدر: البيان

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أدى ضيوف الرحمن صلاة الظهر في المسجد الحرام تحت تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة في 2022 واختفاء ظل الكعبة تماماً.

وشهدت سماء مكة المكرمة اليوم السبت 28 مايو 2022 تعامد الشمس على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:18 ظهراً، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهي تدل أيضا على كروية الأرض.