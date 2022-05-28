كشف تفاصيل فيديو طرد المصلين من أشهر المساجد خلال صلاة الجمعة بمصر

المصدر: البيان

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بعد انتشار فيديو لطرد المصلين من أحد أشهر المساجد بمصر أثناء صلاة الجمعة كشفت وزارة الأوقاف المصرية تفاصيل الفيديو الذي هز الرأي العام أمس.



وقال مدير مديرية أوقاف القاهرة خالد صلاح الدين، في بيان إنه نزل إلى مسجد المواصلة بحي التونسي التابع لإدارة جنوب القاهرة بمديرية أوقاف القاهرة، وبالبحث تبين أن الشخص الذي ظهر في أحد الفيديوهات هو، سليم كامل منتصر أبو زيد، بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق، ولا ممن سبق لهم العمل بها وفق القاهرة 24.

وأوضح مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن المشادة كانت بين أبو زيد وبين أحد الأشخاص خارج المسجد وتطور الأمر بينهما بعد دخوله حرم المسجد، مما اضطره إلى الخروج إليه مرة أخرى، وتم الصلح بينهما، وقضيت صلاة الجمعة على خير، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.

وانتشر مقطع فيديو مصور يُظهر انفعال "على مايبجو" أنه عامل مسجد، بمنطقة السيدة عيشة على المصليين وطردهم قبل أداء صلاة الجمعة، فيما نشبت مشادة كلامية، كادت تصل إلى التشابك بالأيدي، لولا تدخل البعض لفضها.

الفيديو أظهر طرد عامل بمسجد بمنطقة السيدة عيشة، لبعض المصلين، قبل صلاة الجمعة يوم، 27 مايو 2022، محاولًا غلق بوابة المسجد؛ لمنعهم من الدخول، ما دفع أحد الأشخاص لمهاجمته قائلا: هو الجامع بتاعك يعني؟، فيما صرحت مصادر بوزارة الأوقاف، بالتحقيق الفوري في الواقعة، وكشف ملابسات الفيديو؛ ومعرفة حقيقة ما ورد فيه.