السعودية.. العثور على مفقود حائل في حالة صحية جيدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أن ذوي مفقود عانقة في مدينة حائل قد تمكنوا من العثور عليه، وهو في حالة صحية جيدة.

ووجه الفريق عبر حسابه الرسمي على «تويتر» الشكر لجميع المشاركين في عملية البحث.

وكان فريق إنجاد للبحث والإنقاذ قد أعلن في وقت سابق تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود مترجلاً بالقرب من عانقة بمنطقة حائل.

ويضم الفريق مختصين ومتمرسين من الشباب السعودي في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.