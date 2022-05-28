علاقة عاطفية وراء "مجزرة المزرعة" بالريف الأوروبي في مصر

المصدر: البيان

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تكشفت بعض المعلومات الجديدة حول الجريمة المروعة التي هزت مصر وأدت إلى مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة في مزرعة بالريف الأوروبي جنوب القاهرة .

فبعد أن كشفت أجهزة الأمن المصرية أن الضحايا الخمسة، هم أب وابنتاه وحفيداه، أوضح نجل شقيق القتيل وفق "العربية.نت" أن الجاني قتل عمه ويدعى عادل زرد ويبلغ من العمر 54 عاماً، وابنته الكبرى هناء 28 عاما وابنته الصغرى وحفيديه البالغين من العمر 7 و5 سنوات حيث كانوا في المشتل الخاص بهم في المزرعة .

أما عن أسباب الجريمة ودوافعها، فأوضحت الأجهزة الأمنية أن خلافاً نشب بين المجني عليه (الأب) والقاتل الذي كان يرتبط بعلاقة عاطفية بإحدى ابنتي القتيل.

وبدأت القصة عندما نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه والقاتل تطورت لاحقاً إلى عملية طعن أدت إلى مقتل الأب.

لكن خوفاً من افتضاح أمره قام الجاني بذبح بقية أفراد الأسرة حتى لا يتم الإبلاغ عنه، وفق ما ذكرت أجهزة الأمن.

فيما أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجد المتهم بمحافظة سوهاج، حيث تمكنت القوات الأمنية من اعتقاله حيث أقر بارتكاب الواقعة.

يشار إلى أن نجل القتيل اكتشف مقتل والده وشقيقتيه وحفيديه حيث عثر على جثامينهم داخل المزرعة.