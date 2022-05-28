مصرع طفلتين في انهيار منزل بمصر

المصدر: البيان

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لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما في حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين على قاطنية بقرية «روافع العيساوية» بدائرة مركز المنشاة في مصر، فيما نجا 7 أشخاص وجرى انتشالهم من بين الأنقاض على قيد الحياة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من أهالي قرية «روافع العيساوية» بدائرة المركز، بانهيار منزل مكون من طابقين ووجود ضحايا أسفل الأنقاض، فانتقل مدير الأمن إلى مكان البلاغ، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عزت مدير الحماية المدنية، وتبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب الأحمر والطين، وتقطنه أسرة مكونة من 9 أشخاص، وقد نتج عن الحادث وفاة رضا أشرف «10 سنوات»، وشقيقته آمنة «9 شهور»، وتم انتشال الجثتين من أسفل الأنقاض ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي، كما تم إنقاذ 7 أشخاص وانتشالهم من بين الأنقاض، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جانبه كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، بالانتقال إلى مكان الحادث، وتقديم الدعم والتعويضات اللازمة للمضارين، وتوفير مسكن بديل لهم.