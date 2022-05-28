"مساكن القوارب التقليدية" في غابات هاينان.. معمار يعكس ثراء ثقافة قومية لي الصينية

المصدر: البيان

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مع إدراج غابات هاينان الصينية الاستوائية المطيرة والمساكن التقليدية لقومية لي في القائمة الأولية للتراث العالمي، أصبحت القرى والمساكن التقليدية لقومية لي تجذب مزيدًا من الاهتمام.

وتتميز مساكن قومية لي بشكلها الشبيه بالقوارب. وهي مساكن طويلة وضيقة، ولا تحتوي على نوافذ. وتفتح أبوابها عادة من كلا الجانبين. وتصنع دعامات السقف من الروطان والفروع والعصي الخشبية. ويمكنها الحفاظ على جو منعش وبارد أثناء فصل الصيف، بحسب "شينخوا".

وفقًا لتشن رونغتشوان، أمين المركز الثقافي لمدينة دونغ فانغ، تعد قرية بايتشا حاليًا أفضل قرية تقليدية محافظة وأكبرها في مقاطعة هاينان، حيث تضم 81 منزلاً على شكل قارب و 6 مخازن الحبوب.

وأضاف: "ترمز الأعمدة لثلاثة الطويلة في منتصف المنزل على شكل قارب إلى الرجال، بينما ترمز الأعمدة الستة القصيرة على جانبي المنزل إلى النساء. وتعني بأن المنزل يتكون من رجال ونساء. وهذا الطراز المعماري لا يعكس الحكمة المعمارية لقومية لي فحسب، بل وكذلك عالمها الروحي الغني."

في العام 2008، تم إدراج مهارات بناء المنازل على شكل القوارب لقومية لي في الدفعة الثانية من مشاريع حماية التراث الثقافي غير المادي الوطني. وفي العام 2012، تم تصنيف قرية بايشا القديمة كقرية تقليدية قديمة في الصين.

ويقول فدين البالغ من العمر 30 عامًا إنه تعلم حرفة بناء هذا النوع من المنازل عن معمليه منذ أن كان طفلا. ويعمل اليوم على مواصلة توارث هذه الحرفة القديمة ونقلها إلى الأجيال القادمة.