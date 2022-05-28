خندق ماريانا البحري.. ضغطه يعادل قوّة 50 طائرة جامبو فوق رأس الإنسان

المصدر: البيان

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يقع الخندق البحري ماريانا في غرب المحيط الهادئ وتحديدا شرق جزر ماريانا.

يبلغ طوله 2542 كيلومترا ويفوق فيه الضغط البحري ألف ضعف الضغط المتواجد عند مستوى سطح البحر. بتفسير آخر، إنّ الضغط البحري في خندق ماريانا يعادل قوّة 50 طائرة جامبو فوق رأس الإنسان، وفق "مونت كارلو".

تشكّل خندق ماريانا بسبب حادث جيولوجي طرأ على مناطق الاندساس (subduction)، وحصل نتيجة اصطدام صفيحتين هائلتين من قشرة المحيط مع بعضهما بعضا.

تخضع المنطقة المحيطة بخندق ماريانا لنفوذ وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهي تشتهر بالعديد من البيئات الفريدة، ففيها براكين الطين النشطة ومنافذ يتدفق منها الكبريتُ وثاني أكسيد الكربون السائلان.