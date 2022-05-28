افتتاح جسر مشاة يمر عبر بنايتين على ارتفاع 30 متراً في روتردام الهولندية.. فيديو

المصدر: البيان

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افتُتح جسر للمشاة يمر بين أسطح بنايتين بطول 600 متر وارتفاع 30 متراً ليمكن مرتاديه من رؤية الأفق الواسع لمدينة روتردام الهولندية، بحسب "يورونيوز".

وتم بناء الجسر المؤقت كجزء من فعاليات أحداث Open Roof Days، التي تقام للمرة السادسة هذا العام بواسطة مؤسسة Rotterdamse Dakendagen وتستمر لمدة شهر، سيتم خلاله التوعية باستدامة أسطح المنازل ودورها في صنع مستقبل أفضل للمدن.