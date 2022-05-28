نفوق فيلة سومطرية مهددة بالانقراض

المصدر: بيكانبارو (إندونيسيا) - أ.ف.ب

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عُثر على فيلة سومطرية حامل نافقة في الجزيرة الواقعة شرق إندونيسيا، على ما ذكر مسؤول في هيئة حفظ الطبيعة، التي يشتبه مسؤولوها بأنّ الفيلة نفقت جراء تعرضها لتسمم.

وعُثر على جيفة الفيلة التي كانت في شهرها الثاني والعشرين من الحمل قرب مزرعة نخيل في مقاطعة رياو في جزيرة سومطرة التي تضم مجموعة مهددة بالانقراض من هذا النوع الأندر في العالم.

ووجد عامل زراعي أثناء عمله، الفيلة نافقةً، وأبلغ فوراً السلطات، التي أخذت عينات من الجيفة، وأجرت تشريحاً لها قبل دفنها.

وقال رئيس الخدمات الإقليمية في هيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية هارتونو «نتوقّع أن أنثى الفيل كانت تبلغ نحو 25 عاماً، وخلال الفحوص التي أجريت بعد التشريح، وجدنا أنها حامل وكانت على وشك الولادة».

ويشتبه المسؤولون في تعرض الفيلة إلى تسمم؛ لأنّ رغوة بيضاء رُصدت في فمها عند العثور عليها. ويشير الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، إلى أنّ أفيال سومطرة تندرج ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض، ويبلغ عددها بين 2400 إلى 2800 فيل فقط.