كبح الأوكسجين النشط يؤثر على النباتات

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت مؤسسة العلوم الروسية أن كبح أنواع الأوكسجين النشطة يخفض من احتمال إخصاب النباتات، وفق ما نقلت وكالة «تاس» عن خبراء روس.ويشير الخبراء إلى أن مفهوم أشكال الأوكسجين النشطة، يتحكم في إنبات حبوب اللقاح كعامل مهم، ونمو النباتات، أصبح معروفاً خلال السنوات العشر الأخيرة.

وجاء في بيان المكتب: «قيم العلماء دور أشكال الأوكسجين النشطة، من خلال معالجة المدقات بمثبط سوبر أكسيد ديسميوتاز. واتضح أنه في هذه الحالة تنخفض سرعة إنبات أنابيب اللقاح في الميسم بنسبة 76 بالمئة».