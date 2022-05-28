زيادة ملحوظة في التسمير وحروق الشمس

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت دراسة استقصائية أجرتها الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أخيراً، عن زيادة ملحوظة في كل من اسمرار وحروق الشمس في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وفق موقع «روسيا اليوم».

واستطلعت الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد الجمهور لمعرفة آلية ممارساتهم لتسمير البشرة في فصل الصيف ومع اقتراب العطل. ووفقاً للمسح، أفاد 63 % من المستجيبين بأنهم حصلوا على سمرة في عام 2021، بزيادة 9 نقاط مئوية عن 54 % في عام 2020، وأفاد 33 % أنهم تعرضوا لحروق الشمس في عام 2021، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن 25 % في عام 2020.

وقالت أخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة الدكتورة إليزابيث باهار هوشماند: «السمرة هي استجابة جسمك للإصابة، عندما تسمر، فإنك تعرض صحتك للخطر عن قصد».

وتظهر الأبحاث أيضاً أنه لا يتطلب الأمر سوى ظهور فقاعات حروق الشمس خلال فترة الطفولة أو المراهقة، لمضاعفة خطر إصابة الشخص بسرطان الجلد، وهو أكثر أشكال سرطان الجلد فتكاً، في وقت لاحق في الحياة.