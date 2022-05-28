«غينيس» لـ«مصاصي الدماء» في إنجلترا

المصدر: (لندن - أ.ف.ب)

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سُجل في مدينة ويتبي في شمال شرق إنجلترا، مساء الخميس، رقم قياسي عالمي جديد لعدد الأشخاص المتنكرين بأزياء مصاصي الدماء، بعد 125 عاماً على نشر رواية «دراكولا» المستوحاة من هذه المدينة الصغيرة. وجاء في تغريدة نشرتها على شبكة تويتر منظمة «إنغليش هيريتدج»، التي تدير موقع «ويتبي آبي» المهدّم حالياً.

والذي عُقد فيه التجمّع «لقد حطمنا قبل قليل الرقم القياسي المسجّل في موسوعة غينيس لأكبر تجمع للأشخاص الذين يرتدون زي مصاصي الدماء، مع 1369 مصاص دماء!». ارتدى الحاضرون أحذية ومعاطف وسراويل أو فساتين سوداء، ووضعوا أنياباً على أسنانهم العلوية.وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 1039 مصاص دماء، وقد سُجّل في دوسويل بلولاية فيرجينيا الأمريكية.

نُشرت رواية «دراكولا» للكاتب الأيرلندي برام ستوكر للمرة الأولى عام 1897، وتناولت قصة هذا الكونت المتعطش للدماء.