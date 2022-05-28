متحف لنجمة هوليوود زازا غابور في بودابست

المصدر: (بودابست - أ.ف.ب)

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بات للنجمة الهوليوودية المجرية الأصل، زازا غابور، التي توفيت عام 2016 عن عمر يناهز 99 عاماً، متحف مخصص لها في بودابست، افتتحه، الخميس، آخر أزواجها التسعة فريدريك فون أنهالت.

ويتمحور المتحف على الحياة الصاخبة لهذه الأسطورة الهوليوودية، وعلى الشخصية المميزة للممثلة، التي أدت خلال مسيرتها أدوار البطولة في عشرات الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومنها «مولان روج» لجون هيوستن العام 1952 و«تاتش أوف إيفيل» لأورسون ويلز العام 1958، واشتهرت كذلك بنمط حياتها الباذخ وزيجاتها التسع.