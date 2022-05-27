قرار من النيابة العامة السعودية في واقعة سحل ممرضة

المصدر: البيان

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قرَّر النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، إيقاف المتهم في واقعة سحل ممرضة بأحد المستشفيات.

وأمر المعجب باستيفاء إجراءات التحقيق بحقه تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة موقوفاً، وذلك حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري.

وأكدت النيابة العامة السعودية أنها توفر الحماية الجنائية للموظف العام أثناء ممارسته أعماله وفقاً لاختصاصها والأنظمة المعنية.

وشددت على أنها لن تتوانى عن المطالبة بالعقوبات المشددة والمغلظة لكل من يعتدي على أي من الموظفين.

كان مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي أظهر شخصاً يعتدي على إحدى الممارسات الصحيات أثناء تأديتها عملها في مستشفى بمحافظة المجاردة السعودية، الأمر الذي أثار استياء واسعاً.