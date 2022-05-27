طاقم تلفزيوني يتعرَّض لحادثة مرعبة

المصدر: البيان

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تعرَّض طاقم تلفزيوني أمريكي لحادثة مرعبة خلال تقرير عن العنف المسلح.

وأقدم مجهول أمام الكاميرا على توجيه سلاح نحو المصور، في حين كانت مراسلة قناة «فوكس 32» تجري تغطية مباشرة في شيكاغو، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن شبكة «فوكس نيوز».

وأفادت الشبكة أن الرجل ظهر على الكاميرا وحمل ما بدا أنه مسدس خلف المراسلة الصحافية جوان لوم بينما كانت تقدم تقريراً عن مشكلة العنف المسلح المتصاعدة في المدينة.

وظهر الرجل في البداية وهو يسير في الجانب الأيسر من الإطار، ثم يحمل ما يبدو أنه سلاح ناري خلف المراسلة أثناء قيامها بتقديم التقرير في حي ريفر نورث بشيكاغو.

وبعد الاستمرار في هذا الوضع بضع ثوانٍ، يمكن رؤية الرجل يتخطى الشارع حتى يتحرك خارج إطار الكاميرا.

وطلبت الشرطة من المجتمع المحلي المساعدة على تحديد مكان الرجل الذي يسمونه الآن «الشخص موضع الاهتمام».

ووقع الحادث المروع بينما كانت لوم تبلغ عن مشكلة العنف المسلح المتزايدة في مدينة الغرب الأوسط، وهي مشكلة يمكن للأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمسها بشكل خاص بعد عمليتي إطلاق نار قاتلتين في الأسبوعين الماضيين فقط.

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن المدينة هذا الشهر أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 6 في المئة، وأن إطلاق النار ارتفع بنسبة 13 في المئة عن العام الماضي، لكن كلا الأمرين لا يزالان يحدثان بمعدل أعلى بكثير مقارنة مع الفترة بين عامي 2018 و2020.

وقررت لوري لايتفوت، عمدة شيكاغو، معالجة هذه المشكلة المتزايدة بشكل مباشر من خلال الإعلان عن قيود جديدة على القاصرين في الأسابيع الأخيرة، تتضمن حظر تجول في الساعة 10 مساءً للقصر في جميع أنحاء المدينة، وحظر تجول في الساعة 6 مساءً في جميع الحدائق العامة ما لم يكن مع شخص بالغ.