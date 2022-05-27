إخلاء سبيل فتاة صومالية قتلت سائقاً في مصر

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائق مركبة آلية (توك توك) بسكين بعد محاولته الاعتداء عليها.

وأكدت تحريات الشرطة صحة رواية الفتاة في التحقيقات، إذ كانت النيابة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها إخطاراً في 17 من شهر مايو الجاري، حسبما أفادت عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وكانت الشرطة المصرية قد عثرت على جثمان سائق «توك توك» في الطريق العام بجوار مركبته بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر في القاهرة، وعند حضور الفتاة الصومالية لقسم الشرطة أبلغت عن محاولة السائق الاعتداء عليها حال استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين.

وذكرت الفتاة أنها تمكنت من انتزاع السكين وإصابته به، ولاذت بالفرار لتبلغ الجهات الأمنية بما وقع.

استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال إلى مكان الجثمان، إذ تبين وجوده بجوار مركبة بدون لوحات معدنية.

وعاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبيَّنت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارة العامة بتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص.

كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة.

وأقرَّت الفتاة الصومالية، أثناء استجوابها، بقتلها السائق حال مقاومته أثناء محاولة الاعتداء عليها.

وأوضحت أنها استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، مشيرةً إلى أنه اتخذ طريقاً غير مأهول أثناء ذلك، وتوقَّف مدعياً حدوث عطل أصاب مركبته.

وقالت إن السائق أشهر في وجهها سكيناً كان يخفيه أسفل مقعد القيادة وهددها ففرَّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضاً، وشرع في الاعتداء عليها واضعاً السكين على رقبتها.

وأضافت أنها قاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أصيبت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، لافتةً إلى أنها أبلغت الشرطة بما حدث.

واصطحبت النيابة العامة الفتاة إلى مسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلاً.

وقد أُرفق بالأوراق تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتها بجرح قطعي برأسها وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.

وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق الذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق الرواية التي أدلت بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط.

وأصدرت النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيل الفتاة بضمان محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.