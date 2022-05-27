بالفيديو .. سعودي يسحل ممرضة في قسم الطوارئ

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء مواطن سعودي على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات ذكر البعض أنه في المجاردة.

وأظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على الممرضة وسحلها على الأرض فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث، وأشار البعض أنه بسبب عدم فكها للمغذي من يد المريض وفق صحيفة المدينة.

وأظهر الفيديو تدخل بعض الأشخاص للسيطرة على الموقف وتمكن أحدهم من إبعاد المواطن عن الممرضة .

وتصدر هاشتاق على موقع "تويتر" بعنوان " اعتداء مواطن على ممرضة سعودية" وتفاعل عدد كبير من المغردين الذين عبروا عن استنكارهم للواقعة.

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