القبض على شخص اعتدى على طفلة في مصر

المصدر: البيان

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء جنسياً على طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، بعد أن استدرجها داخل مسكنه في البدرشين.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفلة لاعتداء جنسي، وذكر والد المجني عليها أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة وحدد هويته. وفقا لـ "اليوم السابع".

بسؤال الطفلة البالغة من العمر 14 سنة ذكرت أن المتهم استدرجها لمسكنه واعتدى عليها جنسيا، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.