ما حقيقة سحب الماماتوس في سماء مومباي؟

المصدر: ا ف ب

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انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لما يعرف بـ"سحب الماماتوس"، إذ زعمت المنشورات أنها لصور ملتقطة في سماء مدينة مومباي الهندية.

و"سحب الماماتوس" تظهر في السماء بما يشبه الفقاعات، عندما يوجد هواء مضطرب بالقرب من عاصفة رعدية.

وأرفقت المنشورات التي حصدت آلاف المشاركات بتعليقات "سحب الماماتوس في سماء مدينة مومباي الهندية".

وبعد التحقق من الصورة، تبين أنها لا تمت للحقيقة بصلة، وقاد التفتيش عبر محركات البحث إلى العثور عليها منشورة على حساب عالم الأرصاد الجوية، إريك زيرنيش على فيسبوك، والتي نسبها إلى الفنان المقيم في الولايات المتحدة، برنت شافنور.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، أكد شافنور أن الصورة ليست حقيقية. وقال "هذه الصورة عبارة عن عمل فني رقمي قمت بتصميمه".

ونشر الفنان النسخة الأصلية من عمله عبر حسابه على فيسبوك في 29 أغسطس 2020.

وتم العثور على النسخة الأصلية من الصورة قبل تعديلها منشورة على موقع وكالة غيتي للصور والتي تظهر طلوع القمر فوق مدينة مومباي، العاصمة المالية للهند.