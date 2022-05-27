موقف محرج .. شاهد ماذا قالت متصلة لمذيعي قناة مصرية

المصدر: البيان

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تعرض مذيعو برنامج "هو وهي" عبر قناة "الصحة والجمال" أحمد البدوي، ريما حمزة، دينا حسني، لموقف محرج على الهواء من إحدى متابعات البرنامج.

وخلال حلقة برنامج "هو وهي" كانت هناك مداخلة هاتفية من متصلة تدعى "سلمى" طلبت أن تتحدث في موضوع آخر غير موضوع الحلقة والذي كان يدور حول "الزوجة الثانية".

وقالت: أنا خريجة إعلام بقالي 5 سنوات، تعبت طوال 4 سنوات في الجامعة وكنت الأولى على دفعتي، حاولت لسنوات وسعيت كثيرا للعمل كمذيعة لكن دون أي نتيجة كل الطرق مغلقة، والآن أرى أن أي شخص يظهر على الهواء ويكون لديه برنامج حتى لو لم يكن خريج إعلام.

وتابعت: نفسي أعرف مين طلعك مين الواسطة اللي طلعتك، أنتي لا تستحقي هذا المكان نهائي.

ووجهت لها المذيعة دينا حسني سؤالا بمن تقصد بكلامها، لترد عليها: كلكم بلا استثناء أرى أنكم لا تستحقون هذا المكان، الإعلام له رسالة وأنتم ليس لكم أي رسالة.

ودافع المذيع أحمد البدوي عن نفسه وعن زميلاته وطلب من "سلمى" أن تخبره الخطوات التي قامت بها حتى تصل ليساعدها لأنها قد تكون أخذت طريقا خاطئا، مشيرا إلى أنه وزميلاته مؤهلون ولم يظهروا بالواسطة، لكن كانت المكالمة قد انتهت.