السعودية.. الشرطة تباشر حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها

المصدر: البيان

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باشرت شرطة منطقة الرياض في السعودية، حادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، وتوفيت لاحقا بعد دخولها المستشفى.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها فقد تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10-10-1443هـ بلاغا عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقاً.

وأوضح متحدث الشرطة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أنه جرى فور تلقي البلاغ مباشرة الحادثة والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.