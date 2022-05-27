تدهس ابنتها بالسيارة وهي ثملة

المصدر: البيان

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فرّت سيدة من نيو ساوث ويلز بأستراليا بعدما دهست ابنتها بالسيارة وهي ثملة وجرّتها مسافة 150 متراً على طول الطريق، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وقال تقرير لشبكة 7News إن ديل بالمر ضربت ابنتها في شارع Ash Avenue في Caringbah South العام الماضي بعد حفلة عيد ميلادها الحادي والعشرين.

وظلّت الفتاة تحت إطارات السيارة 90 دقيقة أو أكثر قبل أن تحررها طواقم خدمات الطوارئ وتنجو بأعجوبة.

نُقلت الابنة إلى المستشفى بجروح خطيرة، ووجهت التهم للأم بعد إجراء فحص النفس ليعطي نسبة 0.166.

لم تدخل بالمر السجن وحُكم عليها بتعليق رخصتها لعامين، والخدمة المجتمعية 250 ساعة.

تقول محامية بالمر إن موكلتها لا تنوي العودة إلى القيادة مستقبلاً.