«وابل نيزكي» متوقع الأسبوع المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد علماء الفلك بأن عشاق النجوم والظواهر الفريدة سيكونون على موعد مع عرض سماوي مثير للاهتمام في نهاية الشهر الجاري، وفق «ميترو» البريطانية.

وعقب زخات الشهب السنوية النادرة «القيثاريات»، التي زينت سماء الأرض في الشهر الماضي، يمكن لمراقبي السماء متابعة الحدث الوافد الجديد المحتمل إلى السماء، حيث من المتوقع أن يبلغ ذروته في ليلة 30 مايو وفي ساعات الصباح الباكر من يوم 31 مايو.

وتأتي هذه الزخات النيزكية نتيجة انهيار مذنب اكتشف لأول مرة في عام 1930، والمعروف أنه يدور حول الشمس كل 5.4 سنوات.

وفي عام 1995، أدرك علماء الفلك أن المذنب أصبح أكثر سطوعاً بنحو 600 مرة. ثم أدرك علماء الفلك أن المذنب تحطم إلى عدة قطع، ما أدى إلى تناثر الحطام في مساره المداري.