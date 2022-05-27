مستخدمو «المحمول» في المشتريات يفرطون بالإنفاق

المصدر: (دبي - البيان)

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كشف باحثون من جامعة بوجيت ساوند في واشنطن أن الأشخاص الذين يستخدمون طرق الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول أكثر عرضة للإفراط في الإنفاق، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

وقال الباحثون بقيادة صن يونغ آهن: «قد يكون الإنفاق الزائد عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول مرتبطاً بالطبيعة غير الملموسة للمعاملة».

وأصبحت أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول شائعة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث تم إجراء 32 في المئة من جميع عمليات الشراء عبر الإنترنت من خلال محافظ الهاتف المحمول في عام 2020.

وتم تضمين عينة من 21457 بالغاً أمريكياً في الدراسة، حيث تم تحليل سلوكيات الإنفاق لديهم، وكشفت النتائج أن 37 في المئة من المشاركين استخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول إما شخصياً أو عبر الإنترنت، وأفاد 63 في المئة الآخرون أنهم لم يستخدموا المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وكان لدى المشاركين الذين استخدموا مدفوعات الهاتف المحمول احتمالات أعلى بنسبة 34 في المئة لإنفاق أكثر من دخلهم السنوي مقارنة بأولئك الذين استخدموا طرق دفع أخرى.