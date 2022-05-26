حقيقة تلقي إعلامية في مصر تهديداً من رجل شرطة

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تدعي عملها بمجال الإعلام وتلقيها تهديداً من شخص ينتحل صفة رجل شرطة عقب تعرفها إليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أنه بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وتبيَّن تعرفها إلى المشكو في حقه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن المتهم أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات السيادية، ولديه القدرة على تسهيل إجراءات الضرائب العقارية الخاصة بها.

وبيَّنت أن العلاقة تطورت بينهما، واكتشفت عقب ذلك كذب ادعاءاته، فقررت الانتقام منه بالاتفاق مع زوجها، وأعدت مقطع الفيديو المشار إليه لإثارة الرأي العام.

وأكدت أنه أمكن ضبط المشكو في حقه وشريكه وبحوزته بطاقة مزورة منسوبة إلى إحدى الجهات السيادية وأدوات التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض كل الأطراف على النيابة العامة المصرية.