إيرادات ضخمة مرتقبة في احتفالات اعتلاء إليزابيث للعرش البريطاني

المصدر: لندن- عمر يوسف

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تحتفل الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في السادس من يونيو المقبل بالذكرى السبعين لتوليها عرش المملكة المتحدة حيث تم تخصيص أربعة أيام للاحتفال الرسمي والشعبي بهذه المناسبة بدءاً من الثاني وحتى الخامس من يونيو ومن المنتظر أن يدعم الاحتفال الملكي قطاع السياحة في البلاد بعد تأثره بجائحة كورونا.



الاحتفال بالذكرى السبعين لتولي الملكة للعرش والذي يحمل اسم «Platinum Jubilee»أو اليوبيل البلاتيني يتم لأول مرة في التاريخ، فالملكة إليزابيث الثانية تعتبر أول ملكة أو ملكاً حول العالم يبقى في منصبه لسبعين عاماً.



أكثر من 5 آلاف حفل رسمي وشعبي ستعقد في عموم بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية طوال أربعة أيام أهمها الحفل الاستعراضي الذي سيقام في الثاني من يونيو بالقرب من قصر باكنغهام بمشاركة أكثر من 1400 جندي استعراضي و 200 حصان و 400 موسيقي.



إيرادات

عشرة ملايين بريطاني من المنتظر أن يشاركوا في الاحتفال الملكي بالمدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة لندن والتي بيعت فيها جميع تذاكر الفعاليات، وستستفيد الشركات الصغرى بحوالي 22% من إيرادات الاحتفالات، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الضيافة والمطاعم، وفقاً لتقديرات مختصة خارجياً تنتظر فنادق بريطانيا عشرات آلاف السياح الذين حجزوا معظم غرف الفنادق خلال فترة الاحتفالات في تأكيد على سفرهم بهدف المشاركة في الاحتفالات المنتظرة.



المؤرخ المختص في الشؤون الملكية ماثيو دينيسون قال لـ«البيان» إن التوقعات الاقتصادية تقول إن ما يتراوح بين 600 إلى 700 مليون جنيه استرليني ستدخل على البلاد خلال فترة الأيام الأربعة المخصصة للاحتفال. مضيفاً إن الملكة إليزابيث لا تنظر أبداً لهذه المناسبة على أنها احتفال بشخصها بل تحتفي فيها بإنجازات البريطانيين ودول الكومنولث طوال الفترة الطويلة الماضية.



افتتاح

تزامناً مع هذه المناسبة افتتح خط المواصلات العامة (إليزابيث لاين): لينضم إلى شبكة المواصلات الأرضية التي يستخدمها ملايين البريطانيين والأجانب يومياً خلال تنقلاتهم التي تغطي مصاريف واحتياجات وزارة النقل والمواصلات في بريطانيا.



الملكة التي تبلغ من العمر ستة وتسعين عاماً، تعتلي العرش منذ السادس من فبراير عام 1952، ويحتفل بحكمها في الثاني من يونيو كل عام وهو ما يصادف أيضاً عيد ميلادها الرسمي.