إعلامية مصرية تعمل في تغسيل الموتى

المصدر: البيان

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كشفت الإعلامية المصرية حنان البهي عن تفاصيل عملها في تغسيل الموتى.

وأوضحت حنان، خلال لقائها اليوم في برنامج «اسأل مع دعاء» الذي تقدمه الإعلامية دعاء فاروق على شاشة قناة «النهار»، أنها تعلمت هذه المهنة بهدف التطوع لغسل الموتى من النساء لنيل الأجر والثواب.

وقالت: «ربنا يكرمها منى صلاح هي اللي علمتني الغسل من زمان، وفي البداية علمتني على عروسة (دمية)».

وأضافت: «كنت متخوفة في البداية لحد ما حماتي، ألف رحمة ونور عليها، قبل ما تموت قالت لي انت اللي هتغسليني، وحطتني في الموقف، وأنا مكنتش عاوزة».

وتابعت: «من وقتها وأنا بغسّل حتى ناس معرفهمش، في غسل في مستشفى أو مركز، عندنا جروبات وأنا مبقولش لأ أبداً، في فترة بس جوزي كان منعني، لكن دي متعة مفيش بعدها متعة».

وأكدت أنها تؤدي هذا العمل خالصاً لوجه الله تعالى، مضيفةً: «إحنا بنعمل ده لله، لا بناخد فلوس ولا حاجة».