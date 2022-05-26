لهاذا السبب.. فتاة صومالية عمرها 15 عاماً تقتل سائقاً مصرياً وتسلم نفسها للشرطة

المصدر: البيان

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أقدمت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، صومالية الجنسية، على قتل سائق «ميكروباص» في الحي الـ11 بمدينة 6 أكتوبر المصرية، بادعاء الدفاع عن شرفها بعد محاولته التعدي عليها جنسيًا تحت تهديد سلاح أبيض.

وحضرت الفتاة إلى ديوان قسم الشرطة، رفقة محامٍ من مفوضية اللاجئين، وقالت إن «سائق ميكروباص كانت تستقل السيارة معه لتوصيلها إلى محل سكنها، انحرف بها من مقر المفوضية إلى طرق خالية من المارة، وحاول التعدي عليها جنسيًا مهددًا إياها بمطواة وضعها على رقبتها، لكنها تمكنت من أخذ السلاح منه عنوةً وطعنته بصدره، ولاذت بالفرار».

وبعرض الفتاة على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تكليف أجهزة الأمن بإعداد تحريات تكميلية حول الواقعة لكشف ملابساتها.