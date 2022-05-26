وفاة غامضة لزوجين مصريين تثير جهات التحقيق في أمريكا

المصدر: البيان

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تحقق السلطات الأمريكية في أسباب وفاة رجل وامرأة يُعتقد أنهما زوجان من أصل مصري، بعد العثور على جثتيهما، الثلاثاء، في منطقة أشبورن بمقاطعة لودون في ولاية فيرجينيا.

وقال مكتب شرطة مقاطعة لودون في بيان إنه استجاب لمكالمة استغاثة قبل الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش)، مضيفاً أن الرجل عُثر عليه محترقاً بعد أن قفز على ما يبدو من نافذة منزله في الطابق الثالث، بينما عثر على المرأة بالداخل، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وقال كريج تروكسيل، مدير العلاقات الإعلامية في مكتب الشرطة، إن أحد الجيران حمل مطفأة حريق وهرع لمساعدة الرجل الذي كانت النيران تشتعل به، ولكنه لم يتمكن من ذلك، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وأوضح أن رجال الشرطة وجدوا امرأة ميتة في الطابق الثالث. يبدو أنها ضحية طعن. ولم يكن أي شخص آخر موجوداً في المنزل وقت وقوع الحادث.

ولم تحدد الشرطة هوية الشخصين الراشدين، ولكنها رجحت أنهما زوجان من مصر لديهما ثلاثة أطفال وليس لديهما أقارب في الولايات المتحدة. وتقول الشرطة إنها ما زالت تنتظر تأكيد هوية الرجل قبل الإفصاح عن تلك المعلومات.

وقال مسؤولون إن الرجل والمرأة خلّفا وراءهما ثلاثة أطفال في سن الدراسة، كانوا في المدرسة وقت الوفاة، وأنهم يعملون على مساعدتهم.

من جانبه، قال مدير شرطة المقاطعة مايكل تشابمان للصحافيين إنه لم يتم استدعاء الشرطة إلى المنزل في وقت سابق، مضيفاً: "نعتبر هذا حادثاً معزولاً داخل المنزل"، وفق ما أوردت شبكة "إن بي سي واشنطن" التلفزيونية.

وأفادت الشبكة الأمريكية أن أعضاء في كنيستهما أشاروا إلى أن الرجل والمرأة أصلهما من مصر، وحددوا هويتيهما باسم "جون ومريم".

وقال القس توماس عطية من كنيسة "القديس موسى" القبطية الأرثوذكسية للشبكة، بالاستعانة بمترجم: "لقد أتوا إلى كنيستنا الأحد الماضي".