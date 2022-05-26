مصرع شاب أثناء الاحتفال بخطوبته في مصر

المصدر: البيان

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لقي شاب مصرعه مصري، مساء الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش طائش أثناء الاحتفال بخطوبته بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، فيما يجري التحقيق في ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من مستشفى مبرة العصافرة غرب يفيد بوصول شاب في حالة حرجة مصابا بطلق خرطوش، وتوفى بعد نقله بدقائق، وفقا للمصري اليوم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين وفاة الشاب، 21 عاما، حلاق، إثر إصابته بطلق ناري.

وبسؤال أسرته، أوضحت أن المذكور كان يحتفل برفقة أقاربه وأصدقائه أمام كوافير بمنطقة أبويوسف، استعدادًا لاصطحاب عروسه للاحتفال بخطوبتهما.

وأضافت الأسرة أن إحدى طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا بحفل الخطوبة أصابت المجني عليه عن قرب ما أدى إلى حدوث نزيف، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث ومصدر إطلاق الخرطوش بالخطأ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.