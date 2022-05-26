السعودية: القبض على 7 أشخاص ظهروا بفيديو مستخدمين مركبات بتجهيزات تماثل الأمنية

المصدر: البيان

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قبضت شرطة منطقة الرياض في السعودية، على سبعة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو مستخدمين مركبات مجهزة بتجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية.

وأضحت الشرطة عبر حساب الأمن العام بتويتر، أن الأشخاص مقيمين 5 من الجنسية الأردنية و2 من الجنسية السورية، استخدموا مركبات بتجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، إضافة إلى توثيق ذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم حجز المركبات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.